پخش زنده
امروز: -
شورای ترافیک شهرستان خوی در آستانه بازگشایی مدارس، تجهیز مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی به علائم هشداردهنده، خطکشی معابر و روانسازی تردد شهری را در دستور کار فوری دستگاههای اجرایی قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شورای ترافیک شهرستان خوی در آستانه بازگشایی مدارس، تجهیز مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی به علائم هشداردهنده، خطکشی معابر و روانسازی تردد شهری را در دستور کار فوری دستگاههای اجرایی قرار داد.
نشست شورای ترافیک شهرستان خوی با محوریت بازگشایی مدارس و ساماندهی تردد شهری، به ریاست علی علائی، معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی و با حضور مسئولان انتظامی، قضایی و شهری برگزار شد.
علی علائی در این نشست، ایمنی عبور و مرور دانشآموزان را اصلیترین مأموریت دستگاههای متولی در آستانه مهرماه دانست و اظهار داشت: نصب و بهسازی تابلوها و علائم هشداردهنده در مسیرهای منتهی به مدارس، خطکشی معابر و گذرگاههای عابر پیاده باید پیش از آغاز رسمی کلاسهای درس به طور کامل تکمیل شود تا تردد دانشآموزان با بالاترین ضریب ایمنی صورت گیرد.
فرماندار ویژه خوی با تاکید بر لزوم رفع گرههای ترافیکی در ساعات پیک تردد افزود: مدیریت ترافیک شهر خوی در کنار پروژههایی نظیر پیادهراه و اصلاح هندسی معابر، نیازمند اقدامات فوری و بازدارنده است.
وی ساماندهی ناوگان سرویس مدارس و نظارت مستمر بر صلاحیت و سلامت فنی خودروها را ضروری برشمرد و تصریح کرد: برخورد قانونی با سد معبر، وانتبارهای میوهفروش، خودروهای شوتی و توقف ماشینآلات سنگین در حاشیه خیابانهای اصلی برای جلوگیری از پسزدگی ترافیک با جدیت دنبال میشود.
در این جلسه مقرر شد پلیس راهور و عوامل شهرداری تا پیش از یکم مهرماه، تمامی نقاط حادثهخیز اطراف فضاهای آموزشی را پایش و تجهیزات ترافیکی لازم را مستقر کنند.