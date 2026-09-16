به گزارش خبرگزاری صداوسیما علیرضا امیری آشتیانی در نشست بررسی مسائل و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان آشتیان، با اشاره به اهمیت طرح مجتمع گردشگری میرزا حسن آشتیانی اظهار کرد: در راستای اجرای این طرح و با پیگیری‌های اقای بیاتی، ۱۰۰ تن قیر رایگان برای آسفالت جاده سلامت اختصاص یافته است که می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل زیرساخت‌های دسترسی و تسریع در بهره‌برداری از این مجموعه داشته باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان افزود: در این نشست، آخرین وضعیت طرح مجتمع گردشگری میرزا حسن آشتیانی مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه ادامه عملیات، رفع موانع و تکمیل و به سرانجام رساندن این طرح، بحث و تبادل نظر انجام شد و تصمیمات لازم برای شتاب‌بخشی به روند اجرای طرح اتخاذ شد.

او همچنین با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان آشتیان، قلعه مستوفی‌الممالک را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های میراثی و گردشگری این شهرستان دانست و گفت: با توجه به اهمیت این بنای تاریخی، ۵۶ میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی و مرمت قلعه مستوفی‌الممالک اختصاص یافته است که می‌تواند گامی مؤثر در مسیر احیای این اثر ارزشمند و تقویت زیرساخت‌های گردشگری آشتیان باشد.

امیری تأکید کرد: صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی و بنا‌های تاریخی، در حقیقت پاسداری از هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی جامعه است و حمایت مسئولان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم در این مسیر، زمینه‌ساز حفظ این سرمایه‌های ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های آینده خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آشتیان خاطرنشان کرد: آشتیان با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری، قابلیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان مرکزی را دارد و اداره‌کل میراث فرهنگی استان با جدیت، پیگیری طرح‌های زیرساختی، مرمتی و گردشگری این شهرستان را دنبال خواهد کرد.