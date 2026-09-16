پخش زنده
امروز: -
در جریان بازرسیهای بهداشت محیط در شهر لوشان، ۲۰۰ کیلوگرم اقلام تاریخمصرفگذشته و ۲۰ کیلوگرم شیرینیتر و کیک خامهای فاسد شناسایی و پس از طی مراحل قانونی معدوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در ادامه برنامههای نظارتی حوزه بهداشت محیط و با هدف پیشگیری از عرضه و مصرف مواد غذایی ناسالم، به همت کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سلامت لوشان و همکاری ادارات اصناف و تعزیرات ۲۰۰ کیلوگرم اقلام تاریخمصرفگذشته و ۲۰ کیلوگرم شیرینیتر و کیک خامهای فاسد در سطح شهر لوشان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی معدوم شد.