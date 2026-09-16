ایران و ترکیه بر گسترش دیپلماسی آموزشی و تقویت همکاری‌های دوجانبه و حل‌وفصل چالش‌های مربوط به پذیرش و اعتبارسنجی مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی فعال در ترکیه تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای گسترش دیپلماسی آموزشی و تقویت همکاری‌های دوجانبه، نشست تخصصی و مذاکرات فشرده‌ای میان هیأت عالی‌رتبه آموزشی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در محل وزارت آموزش ملی ترکیه، با محوریت تدوین و نهایی‌سازی پیش‌نویس تفاهم‌نامه جامع همکاری‌های آموزشی و همچنین حل‌وفصل چالش‌های مربوط به پذیرش و اعتبارسنجی مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی فعال در کشور ترکیه صورت گرفت.

در این نشست هیأت جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمد سلیمی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور و هیأت جمهوری ترکیه به ریاست دکتر ایریلماز، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت آموزش ملی این کشور حضور داشتند. طرفین در فضایی سازنده و تعاملی به بررسی دقیق ابعاد حقوقی، آموزشی و اجرایی تعاملات دوجانبه پرداخته و راهکار‌های ارتقای سطح همکاری‌های آموزشی میان دو کشور همسایه را مورد تبادل‌نظر قرار دادند.

در این گفت‌و‌گو‌های جامع، دو طرف در خصوص مفاد پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری‌های آموزشی و رفع موانع اداری و آموزشی پیرامون تأیید و پذیرش مدارک تحصیلی دانش‌آموزان مدارس ایرانی در ترکیه به تفاهم اولیه و اشتراک‌نظر دست یافتند. این توافق گامی مؤثر برای تسهیل امور تحصیلی، تضمین استاندارد‌های آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور به‌شمار می‌رود.

بر اساس توافقات صورت‌گرفته، متن نهایی این تفاهم‌نامه پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های تکمیلی در پایتخت‌های دو کشور، در حاشیه اجلاس وزرای آموزش کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) که مهر در استانبول برگزار خواهد شد، به امضای رسمی وزیران آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه خواهد رسید.