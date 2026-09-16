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مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت:چهار طرح که در دو سال گذشته از طریق طرح نشاندار کردن مالیات و با مشارکت مودیان تامین اعتبار شده بود، در سالجاری به بهرهبرداری رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت:چهار طرح که در دو سال گذشته از طریق طرح نشاندار کردن مالیات و با مشارکت مودیان تامین اعتبار شده بود، در سالجاری به بهرهبرداری رسید
جعفر پورمختار افزود:خانه بهداشت روستای کیسلان شهرستان مهاباد که با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار در سال ۱۴۰۳ با مشارکت ۳۵۱ مودی مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم به طور کامل تامین شده بود یکی از پروژههای استان بود که امسال به بهرهبرداری رسید.
وی با بیان اینکه تامین اعتبار خانه بهداشت کیسلان مهاباد از محل مالیات نشاندار، نمونهای از آثار ملموس مشارکت مودیان در این طرح است گفت؛ طرحی که با ایجاد امکان انتخاب محل هزینهکرد مالیات، پیوند میان پرداخت مالیات و اجرای پروژههای مورد نیاز جامعه را برای مودیان شفافتر میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: طرح ارتقای محور فرعی سهراهی حیدرآباد – نقده به محور اصلی چهارخطه و احداث سهراهی حیدرآباد – نقده به طول سه کیلومتر یکی از پروژههای منتخب سال ۱۴۰۳ از محل طرح «نشاندار کردن مالیات» پروژه دیگری بود که در سالجاری به بهرهبرداری رسید.
مدیرکل امور مالیاتی استان یادآور شد:اعتبار موردنیاز برای تکمیل این پروژه با مشارکت ۶۰۳ مودی که ۱۵۰ میلیارد ریال از مالیات خود را به این پروژه اختصاص داده بودند تأمین شد و پروژه به مرحله بهرهبرداری رسید.
پورمختار اضافه کرد: سالن ورزشی چندمنظوره روستای بادکی ارومیه که اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن از محل مشارکت مودیان مالیاتی در طرح «نشاندار کردن مالیات» تامین شده بود، در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد:برای تکمیل این پروژه ورزشی ۴۵ میلیارد ریال اعتبار موردنیاز بود که با مشارکت ۵۱۳ نفر از مؤدیان مالیاتی مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم، به طور کامل تأمین شد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تصریح کرد:این پروژه در چارچوب طرح «نشاندار کردن مالیاتها» در سال ۱۴۰۳ قرار گرفت و مؤدیان مالیاتی با انتخاب محل هزینهکرد مالیات پرداختی خود، تأمین اعتبار این پروژه را برگزیدند؛ اقدامی که در نهایت به تکمیل و بهرهبرداری از سالن ورزشی چندمنظوره روستای بادکی ارومیه منجر شد.
پورمختار همچنین از بهره برداری مدرسه ۵ کلاسه در مهاباد از محل این اعتبارات خبرداد و گفت:مدرسه ۵ کلاسه «حاجیه خانم شوکت نژادی» در مهاباد که در طرح نشاندار کردن مالیات سال ۱۴۰۴ و با مشارکت ۱۹۸ مودی تامین اعتبار شده بود، امسال افتتاح شد.
وی خاطرنشان کرد: این مدرسه با زیربنای ۳۸۳ مترمربع، دیوارکشی ۱۱۰ متر طول و محوطهسازی ۳۹۰ مترمربع، با هزینه بهروز شده مشارکتی ۱۵۰ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری شده است.
بر اساس اظهارات جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجانغربی، در سالجاری نیز ۴۸ پروژه نیمهتمام زیربنایی استان برای بهرهمندی از ظرفیت طرح نشاندار کردن مالیات معرفی شدهاند که برای تکمیل این پروژهها، در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است