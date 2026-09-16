مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و پدافندی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های آبرسانی، حفاظت از تأسیسات و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان و روستاییان شهرستان مروست در شرایط بحران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علمدار با اشاره به اهمیت آمادگی تأسیسات آبرسانی در شرایط اضطراری گفت: آمادگی مستمر، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تقویت توان عملیاتی و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مواجهه با شرایط بحران، از اولویت‌های شرکت آبفا است.

وی بر افزایش پایداری شبکه و کاهش آسیب‌پذیری منابع و تأسیسات تاکید کرد و افزود: دیزل ژنراتور در محل یکی از چاه‌های مروست راه‌اندازی شده تا در زمان قطع برق، امکان تأمین برق اضطراری و استمرار فعالیت این منبع آبی فراهم باشد و همچنین تامین و ذخیره سازی سوخت گازوئیل برای استفاده در شرایط اضطراری پیش بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد ادامه داد: به منظور تقویت ظرفیت آبرسانی سیار در زمان وقوع بحران، ۶ دستگاه تانکر ثابت سه هزار لیتری تهیه شده که در روستا‌های این شهرستان مستقر خواهد شد تا در مواقع ضروری برای تأمین آب مورد استفاده قرار گیرد.

علمدار با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت از تأسیسات گفت: سیستم‌های پایش تصویری اداره و تأسیسات سرویس و رفع عیب شده و همچنین درب‌های استاندارد برای مخازن روستایی نصب شده است و علاوه بر این، با هدف افزایش حفاظت از منابع و مخازن، آبداران در ایام جنگ برای نگهبانی شبانه‌روزی از مخازن روستایی به‌کارگیری شدند و کشیک ۲۴ ساعته در اداره و مخازن شهر مروست نیز برقرار شد.

وی تصریح کرد: در حوزه مدیریت و هماهنگی بین‌دستگاهی نیز جلسات متعددی با فرماندار و بخشداران این شهرستان برگزار و موضوع تأمین امنیت چاه‌ها و تأسیسات آبرسانی و ارائه راهکار‌های تأمین آب در شرایط بحران مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اقدامات فنی برای تقویت منابع آبی خاطرنشان کرد: بهسازی و حفر گالری چهار حلقه چاه روستایی و تعویض پمپ چاه شماره پنج مروست با هدف تأمین آب پایدار انجام شده و همچنین خط انتقال آب دو شهر مروست به طول سه کیلومتر تکمیل شده است که نقش مؤثری در افزایش پایداری تأمین آب این شهر خواهد داشت.

علمدار افزود: در روستای کرخنگان نیز یک دستگاه پمپ ایستگاه پمپاژ تعویض شده تا روند تأمین آب این روستا با پایداری بیشتری ادامه یابد و همچنین تمامی خودرو‌ها و تجهیزات عملیاتی آبفای این شهرستان برای استفاده در مواقع بحران آماده‌به‌کار شده‌اند.

وی در ادامه از توجه به ارتباط مستقیم با مردم خبر داد و گفت: در راستای پاسخگویی به مطالبات و مسائل مشترکان، دو مرحله میز خدمت ارتباطات مردمی در تجمعات برگزار و مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی مردم این شهرستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پایان تأکید کرد: آمادگی در برابر شرایط اضطراری نیازمند پیش‌بینی، تأمین تجهیزات، حفاظت از تأسیسات و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول است و شرکت آبفا با استمرار اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی، تلاش می‌کند تأمین و توزیع پایدار آب شرب شهروندان و روستاییان در شرایط مختلف تضمین شود.