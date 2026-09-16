قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی به مرحله عملیاتی رسید و به زودی در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، قانون «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» پس از رفع نواقص و انجام اصلاحات تاکید شده شورای نگهبان، برای اجرا به دولت ارائه شد.

این قانون که پس از پنج سال بررسی در مجلس و شورای نگهبان سرانجام امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور به دولت ابلاغ شد، تلاش دارد که مسیر حرکت های کلان کشاورزی را هموارتر سازد و بر این اساس، بر مواردی مانند حدف تشریفات زائد اداری، حمایت از تشکل های فراگیر بخش کشاورزی، برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی و افزایش سرمایه گذاری در تولید کالاهای کشاورزی، توسعه بازارهای صادراتی، حذف واسطه های غیر ضروری از بازار کالاهای کشاورزی، مدرن سازی انبارها و سردخانه ها، به کارگیری روش های نوین و فناورانه و به ویژه تجهیز بخش های تولید، فراوری و عرضه به سیستم های مدرن تاکید دارد.

همچنین به منظور افزایش نقش دستگاه ها و بخش های زیربط در سیاستگذاری های کلان، تغییراتی در وظایف شورای قیمت‏ گذاری و اتخاذ سیاست‏‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی داده شده و ابتدا، نام این شورا به «شورای اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تجاری بخش کشاورزی» تغییر یافته است.