پخش زنده
امروز: -
در آستانه بازگشایی مدارس، ۹۵۰ بسته تحصیلی با مشارکت خیران شهر تهیه و میان دانشآموزان نیازمند توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این بستهها با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تهیه شده و قرار است در سه مرحله بین دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی زیر پوشش کمیته امداد توزیع شود.
نخستین مرحله این طرح با حضور شادکام، رئیس کمیته امداد منطقه ۳ در خیریه موسیبنجعفر (ع) واقع در کوی مطهری برگزار شد.
این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است.