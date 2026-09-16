

سلامی در جلسه ستاد مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: تمام منازلی که دارای کنتور برق قانونی هستند، تحت پوشش بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار دارند و خسارت‌های آنها در حال بررسی و پرداخت است.



او افزود: پیش‌بینی می‌شود تا هفته آینده ۹۰ درصد خسارت‌های مشمول پرداخت شود و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز مربوط به پرونده‌هایی است که اطلاعات آنها ناقص است و پس از تکمیل اطلاعات، پرداخت خواهد شد.



مدیرعامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان کشور همچنین از طراحی و اجرای طرح بیمه تکمیلی حوادث با همکاری استانداری مازندران خبر داد و گفت: در قالب این طرح، به‌ازای پرداخت یک میلیون تومان از سوی خانوار، تا سقف یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پوشش بیمه حوادث برای آنان پیش‌بینی خواهد شد.

استاندار مازندران نیز با بیان اینکه یک‌هزار و ۱۵۰ واحد مسکونی در مناطق آسیب‌دیده خسارت دیده‌اند گفت: حدود یک‌چهارم خسارت این واحد‌ها پرداخت شده است.



یونسی افزود: با همکاری دستگاه‌ها مرتبط اطلاعات و مستندات خسارت‌دیدگان در حال بارگذاری است تا روند رسیدگی و پرداخت‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.



او تاکید کرد: مردم در بخش‌های مختلف از جمله معیشت، کشاورزی و واحد‌های مسکونی، تنها نخواهند ماند و دستگاه‌های مسئول تا رفع مشکلات مالی، اقتصادی و معیشتی در کنار آنان خواهند بود.