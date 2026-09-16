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ثبتنام دورههای آموزش تخصصی قرآن کریم ویژه ترم پاییز در آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی آستان مقدس احمدی و محمدی علهیم السلام اعلام کرد: دارالقرآن آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) از آغاز ثبتنام دورههای آموزش تخصصی قرآن کریم ویژه ترم پاییز خبر داد.
ثبتنام دورههای آموزش تخصصی قرآن کریم دارالقرآن آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) ویژه ترم پاییز آغاز شده است و علاقهمندان میتوانند در دورههای حضوری و مجازی این مرکز قرآنی شرکت کنند.
این دورهها برای گروههای سنی چهار سال به بالا برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند تا زمان تکمیل ظرفیت برای حضور در کلاسها ثبتنام کنند.
متقاضیان برای ثبتنام در دورههای آموزش تخصصی قرآن کریم میتوانند به سامانه ثبتنام به نشانی survey.porsline.ir/s/skNDLgU ۴ مراجعه کنند.
همچنین متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمایی درباره نحوه ثبتنام میتوانند با شمارههای ۰۷۱۳۲۲۲۵۰۰۴ و ۰۷۱۳۲۱۳۱۲۴۳ تماس بگیرند.
شماره ۰۹۰۲۲۰۱۹۱۸۷ نیز از طریق پیامک و پیامرسان ایتا پاسخگوی علاقهمندان خواهد بود.
این دورهها به همت دارالقرآن آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) برگزار میشود