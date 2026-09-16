به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در سفر یک‌روزه غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منطقه براآن جنوبی شهرستان اصفهان از سه طرح مهم در حوزه کشاورزی شامل مزرعه گیاه علوفه‌ای سورگوم، استخر ذخیره آب و هنرستان آفرینش افتتاح شد.

مزرعه سورگوم به‌عنوان یکی از طرح‌های این منطقه، با هدف توسعه کشت گیاهان علوفه‌ای و استفاده بهینه‌تر از منابع آب به بهره‌برداری رسید، سورگوم از جمله گیاهانی است که نیاز آبی کمتری درمقایسه برخی محصولات علوفه‌ای دارد و می‌تواند در تأمین علوفه مورد نیاز دام و مدیریت مصرف آب نقش داشته باشد.

همچنین استخر ذخیره آب با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب نیز به بهره‌برداری رسید. این طرح با هدف ذخیره و مدیریت منابع آب و پشتیبانی از طرح‌های کشاورزی منطقه اجرا شده است.

هنرستان آفرینش از دیگر طرح‌های بهره برداری شده در این منطقه بود، این مرکز با هدف آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا با دانش و فناوری‌های نوین کشاورزی فعالیت خواهد کرد.

قرار است در این هنرستان، آموزش‌های علمی و تخصصی حوزه کشاورزی به دانش‌آموزان ارائه شود تا نیروی انسانی مورد نیاز بخش کشاورزی با دانش و مهارت‌های روز تربیت شود.

توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر، مدیریت منابع آبی و تربیت نیروی انسانی متخصص، سه محور این طر‌حهاست که در راستای افزایش بهره‌وری و تقویت زیرساخت‌های بخش کشاورزی منطقه براآن جنوبی اجرا شده است.