همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اعضای شورای اداری شهرستان ری با حضور در حرم مطهر سیدالکریم(ع) با اهدای گل به مقام آن حضرت ادای احترام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی شهرستان ری با حضور در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و زیارت آن حضرت با اهدای گل به ضریح مطهر، به مقام این محدث عالی‌قدر ادای احترام کردند.

اعضای شورای اداری شهرستان ری پس از زیارت و حضور در آیین اهدای گل، با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی‌عسکر، تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

همچنین آئین خطبه خوانی با حضور خادمان سیدالکریم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد.