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رئیس سازمان تات بر کاربردیسازی پژوهشها تأکید کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گلمحمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دیدار با اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی قم، از تغییر ریل فعالیتهای پژوهشی این سازمان با هدف حل چالشهای واقعی استانها خبر داد.
بنا بر اعلام این سازمان، اولویت راهبردی جدید «تات» انتقال دانش فنی از آزمایشگاهها به عرصه تولید و مزارع کشاورزان است. در این الگوی جدید، مراکز تحقیقاتی موظف شدهاند به جای تعریف موضوعات انتزاعی، بر اساس نیازهای واقعی و چالشهای میدانی هر استان پژوهش کنند.
گلمحمدی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و شبکه ترویج برای کاهش فاصله عملکردی میان کشاورزان پیشرو و خردهمالکها، تصریح کرد: در ساختار جدید سازمان، مراکز تحقیقاتی فارغ از درجهبندی، متناسب با مأموریتهای استانی خود اهمیت ویژهای دارند و اصلاح ساختار کنونی نه به معنای کوچکسازی یا کاهش جایگاه، بلکه در راستای افزایش اثربخشی و چابکسازی سازمانی است.
او در پایان با اشاره به رویکرد عدالتمحور در مدیریت منابع انسانی، بر لزوم تکریم نخبگان و حمایت عادلانه از همکاران در ستاد و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور تأکید کرد.