کارشناس هواشناسی: کاهش ملایم دمای هوا طی امروز و فردا بیست و پنجم و بیست و ششم شهریور برای جنوب غرب خوزستان مورد انتظار است.

کاهش ملایم دمای هوا طی امروز و فردا بیست و پنجم و بیست و ششم شهریور در خوزستان

کاهش ملایم دمای هوا طی امروز و فردا بیست و پنجم و بیست و ششم شهریور در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، رطوبت و شرجی تا اواسط وقت فردا، در سواحل و مناطق جنوبِ شرقی استان تداوم خواهد داشت. همچنین تا روز جمعه (بویژه بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق جنوبی، غربی، جنوبِ شرقی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط گاهی نسبتا شدید خواهد بود.

طی امروز و فردا بیست و پنجم و بیست و ششم شهریور در خوزستان کاهش ملایم دما مورد انتظار است؛ سپس طی روز جمعه افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس تا اواخر وقت جمعه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۴۷.۱ و ایذه با دمای ۱۹.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۴ و کمینه دمای ۲۶ درجه سانتیگراد رسیده است.