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قائممقام ستاد اقامه نماز فارس از برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی «وارث سجاده» به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) خبر داد و گفت: علاقهمندان تا ۲۸ شهریورماه فرصت دارند در مسابقه «وارث سجاده» شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قائممقام ستاد اقامه نماز فارس از برگزاری مسابقه سراسری کتابخوانی «وارث سجاده» به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) خبر داد و گفت: علاقهمندان تا ۲۸ شهریورماه فرصت دارند در مسابقه «وارث سجاده» شرکت کنند.
حجتالاسلام والمسلمین علی سقاچی، قائممقام ستاد اقامه نماز فارس اظهار کرد: مسابقه سراسری کتابخوانی «وارث سجاده» به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) و نهم ربیعالاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، برگزار میشود.
وی افزود: این مسابقه با مشارکت مدیریت روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور، مرکز تخصصی نماز و ستاد اقامه نماز استان فارس برگزار خواهد شد و علاقهمندان میتوانند با مطالعه منبع معرفیشده در این مسابقه، در آن شرکت کنند.
سقاچی با اشاره به مهلت شرکت در مسابقه گفت: علاقهمندان تا ۲۸ شهریورماه فرصت دارند در مسابقه «وارث سجاده» شرکت کنند و نتایج نیز ۲۹ شهریورماه، همزمان با سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)، اعلام خواهد شد.
قائممقام ستاد اقامه نماز فارس درباره جوایز این مسابقه نیز گفت: یک کمکهزینه سفر به کربلا به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، پنج کمکهزینه سفر به مشهد مقدس هر کدام به مبلغ ۵۰ میلیون ریال، ۴۰۰ بسته اینترنتی یکماهه و ۱۰ سجاده نماز برای برگزیدگان این مسابقه در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه منبع مسابقه از سوی برگزارکنندگان معرفی شده است، بیان کرد: علاقهمندان برای دریافت منبع و شرکت در مسابقه میتوانند به اطلاعرسانی ستاد اقامه نماز مراجعه کنند.
سقاچی از عموم کتابخوانان استان فارس دعوت کرد با حضور در این مسابقه فرهنگی و مذهبی، در برنامهای با محوریت معارف نماز و فرهنگ مهدوی مشارکت کنند.