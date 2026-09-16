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ساخت پیست دوچرخهسواری و مسیرهای پیادهروی در مجموعه باغ زندگی، شیراز به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز از پایان عملیات ساخت پیست دوچرخهسواری و مسیرهای پیادهروی در مجموعه باغ زندگی (بش)، با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی و تفریحی و ارتقای فضاهای عمومی شهروندان خبر داد.
علیحسین عباسی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای ورزشی، افزایش فضاهای تفریحی و ارتقای کیفیت محیط شهری، عملیات اجرای پیست دوچرخهسواری و مسیرهای پیادهروی در مجموعه باغ بش به پایان رسید.
وی افزود: پیست بتنی دوچرخه سواری به عرض ٢ متر و طول ١٧٠٠متر به صورت رفت و برگشت که مجموع ٣۴٠٠ متراست که با هدف ایجاد فضایی مناسب برای ورزش و تفریح شهروندان اجرا شده است.
عباسی ادامه داد: همچنین مسیر پیادهروی خاکی به طول ۴هزار متر و عرض ۴ متر در محورهای جنوب به شمال و شرق به غرب مجموعه احداث شده است که میتواند زمینه مناسبی برای پیادهروی، ورزش همگانی و استفاده خانوادهها از فضای طبیعی این مجموعه فراهم کند.
رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت توسعه فضاهای ورزشی و تفریحی در سطح شهر گفت: اجرای این پروژه گامی مؤثر در افزایش سرانه فضاهای ورزشی، توسعه نشاط و شادابی اجتماعی و ارتقای کیفیت محیط شهری به شمار میرود و میتواند به افزایش حضور شهروندان در فضاهای عمومی و طبیعی شهر کمک کند.