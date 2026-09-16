آیت‌الله عبادی در آئین افتتاحیه سال تحصیلی مدرسه علمیه سفیران هدایت بیرجند گفت: دشمن در جنگ فرهنگی با ایجاد بی‌تفاوتی اجتماعی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی، به دنبال تغییر هویت جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی مدرسه علمیه سفیران هدایت بیرجند گفت: دشمن در جنگ فرهنگی با ایجاد بی‌تفاوتی اجتماعی و تضعیف ارزش‌های اخلاقی، به دنبال تغییر هویت جامعه است و اگر معروف، منکر و منکر، معروف جلوه کند، اندیشه و معیارهای تشخیص جامعه دگرگون می‌شود.

آیت الله عبادی با استناد به روایتی از پیامبر(ص) درباره پیامدهای بی‌توجهی به امر به معروف و نهی از منکر، این روایت را هشداری زنجیره‌ای دانست و افزود: اگر زنان جامعه فاسد شوند، این مسئله بر نسل جوان اثر گذاشته و با فاسد شدن جوانان، توان جامعه برای مقابله با آسیب‌ها کاهش می‌یابد.

وی گفت: در چنین شرایطی امر به معروف و نهی از منکر تضعیف می‌شود و زمینه برای گسترش آسیب‌ها فراهم می‌گردد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه آنچه امروز با آن مواجهیم صرفاً یک مسئله داخلی و اخلاقی نیست، گفت: این یک جنگ ترکیبی و رویارویی فرهنگی است و دشمن اگر از یک رخنه وارد شود، در نهایت تلاش می‌کند هویت، عقیده، اخلاق و جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

آیت الله عبادی با اشاره به گسترش بیداری جهانی، بر لزوم استفاده از این ظرفیت برای تقویت آگاهی، استقلال و هویت جوامع اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های استعماری گفت: انقلاب اسلامی مانع تحقق کامل این سلطه استعماری شده و دشمنان در کنار فشار‌های سیاسی و اقتصادی، عرصه فرهنگ را نیز هدف گرفته‌اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن در جنگ نظامی و اقتصادی با مقاومت مواجه شده، گفت: یکی از محور‌های مهم جنگ فرهنگی، مسئله عفاف و حجاب است و بیش از ۲۳۰۰ استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در نامه‌ای، بی‌حجابی را فراتر از یک مسئله اخلاقی و فردی دانسته و درباره ابعاد هویتی و امنیتی آن هشدار داده‌اند.

آیت‌الله عبادی افزود: باید میان امر به معروف و نهی از منکر درون جامعه ایمانی با دفاع در برابر جنگ بیرونی تفاوت قائل شد؛ در دفاع، همه افراد در حد توان مسئولیت دارند.

وی با اشاره به افزایش آگاهی مردم گفت: امروز با مردمی بیدار مواجه هستیم و همراهی مردم و مسئولان می‌تواند زمینه مقابله مؤثر با توطئه‌ها را فراهم کند.

آیت‌الله عبادی گفت: امیدواریم موج جدید بیداری در ایران بتواند به بیداری جهانی پیوند خورده و زمینه‌ساز تقویت ارزش‌های اسلامی و انسانی شود.