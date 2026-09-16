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به گفته فرماندار شهرستان مرزی زهک در شمال سیستان و بلوچستان سه واحد آموزشی با مجموع ۱۵ کلاس درس همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در این شهرستان به بهرهبرداری میرسد و به ظرفیت فضاهای آموزشی منطقه افزوده خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روحالله جهانتیغ گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، تمهیدهای لازم در حوزههای مختلف برای بازگشایی مدارس در شهرستان زهک اندیشیده شده و جلسات شورای آموزش و پرورش نیز با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی برگزار شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، سه واحد آموزشی تا پیش از آغاز سال تحصیلی به بهرهبرداری میرسد که در مجموع ۱۵ کلاس درس به زیرساختهای آموزشی شهرستان زهک اضافه خواهد کرد.
فرماندار زهک گفت: علاوه بر توسعه فضاهای آموزشی، ۹ مدرسه شهرستان نیز با مشارکت گروههای جهادی و خیری بهسازی و شادابسازی شده تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در محیطی مناسبتر و با نشاطتر آغاز کنند.