به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان خوی با هدف بررسی راهکار‌های ارتقای سرانه مطالعه و توسعه فعالیت‌های کتابخانه‌ای برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ویژه خوی برگزار شد، بر ضرورت همگرایی دستگاه‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید شد.

رضا ظهراب وند معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ویژه خوی در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت سرانه مطالعه در جامعه، کتاب را حامل تفکر و اندیشه دانست و اظهار کرد توجه به کتاب و کتابخوانی باید در اولویت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی پیشرفت‌های علمی و صنعتی کشور را مرهون علم و مطالعه برشمرد و افزود بسیاری از معضلات اجتماعی، آسیب‌های خانوادگی و ناهنجاری‌ها ریشه در کم‌توجهی به مطالعه و کاهش آگاهی دارد. ظهراب وند بر لزوم همراهی مطالعه با فهم و درک درست مطالب تاکید کرد و گفت برای مقابله با جهالت و ناآگاهی، ترویج مطالعه عمیق و کاربردی باید در دستور کار نهاد‌های فرهنگی باشد.

هادی درستی مسئول نهاد کتابخانه‌های عمومی شهرستان خوی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌ها گفت هم‌اکنون ۸ باب کتابخانه نهادی و ۲ باب کتابخانه مشارکتی در زندان‌های مرکزی و باز شهرستان فعال است.

وی با اشاره به وجود ۱۸۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی خوی افزود ۱۱ هزار نفر در این کتابخانه‌ها عضو هستند و به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ برنامه فرهنگی شامل قصه‌گویی، نقاشی، سفالگری، نقد و رونمایی کتاب و نشست‌های کتابخوانی در آنها برگزار می‌شود.

درستی تصریح کرد ارتقای مؤلفه‌های کتابخوانی نیازمند همکاری تمامی ارگان‌های فرهنگی، حمایت ویژه از کتاب‌فروشی‌ها و نشریات محلی، توسعه زیرساخت‌های نوین نظیر کتاب‌های الکترونیک و پادکست‌ها، تامین منابع به‌روز و تلاش برای راه‌اندازی کتابخانه سیار در سطح شهرستان است.