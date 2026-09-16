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مسئول نهاد کتابخانههای عمومی خوی از عضویت ۱۱ هزار نفر در ۸ باب کتابخانه نهادی با ۱۸۰ هزار جلد کتاب در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان خوی با هدف بررسی راهکارهای ارتقای سرانه مطالعه و توسعه فعالیتهای کتابخانهای برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ویژه خوی برگزار شد، بر ضرورت همگرایی دستگاههای فرهنگی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید شد.
رضا ظهراب وند معاون سیاسی و امنیتی فرماندار ویژه خوی در این نشست با ابراز نگرانی از وضعیت سرانه مطالعه در جامعه، کتاب را حامل تفکر و اندیشه دانست و اظهار کرد توجه به کتاب و کتابخوانی باید در اولویت کاری تمامی دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی پیشرفتهای علمی و صنعتی کشور را مرهون علم و مطالعه برشمرد و افزود بسیاری از معضلات اجتماعی، آسیبهای خانوادگی و ناهنجاریها ریشه در کمتوجهی به مطالعه و کاهش آگاهی دارد. ظهراب وند بر لزوم همراهی مطالعه با فهم و درک درست مطالب تاکید کرد و گفت برای مقابله با جهالت و ناآگاهی، ترویج مطالعه عمیق و کاربردی باید در دستور کار نهادهای فرهنگی باشد.
هادی درستی مسئول نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان خوی نیز با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانهها گفت هماکنون ۸ باب کتابخانه نهادی و ۲ باب کتابخانه مشارکتی در زندانهای مرکزی و باز شهرستان فعال است.
وی با اشاره به وجود ۱۸۰ هزار جلد کتاب در کتابخانههای عمومی خوی افزود ۱۱ هزار نفر در این کتابخانهها عضو هستند و به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ برنامه فرهنگی شامل قصهگویی، نقاشی، سفالگری، نقد و رونمایی کتاب و نشستهای کتابخوانی در آنها برگزار میشود.
درستی تصریح کرد ارتقای مؤلفههای کتابخوانی نیازمند همکاری تمامی ارگانهای فرهنگی، حمایت ویژه از کتابفروشیها و نشریات محلی، توسعه زیرساختهای نوین نظیر کتابهای الکترونیک و پادکستها، تامین منابع بهروز و تلاش برای راهاندازی کتابخانه سیار در سطح شهرستان است.