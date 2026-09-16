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استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی و هویتی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، یدالله رحمانی در دیدار با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد گفت: مستندنگاری تاریخ معاصر استان برای حفظ روایتهای تاریخی، ثبت آثار و مفاخر و جلوگیری از تحریف رویدادهای گذشته ضروری است.
وی افزود: ساماندهی اسناد ملی، تعیین تکلیف اوراق راکد دستگاههای اجرایی و ثبت مفاخر این حوزه در سازمان اسناد ملی، از ضرورتهای استان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان منطقهای پهناور و صاحبنام با مفاخر ارزشمند است و مستندنگاری تاریخ معاصر آن برای جلوگیری از هرگونه تحریف ضروری است.
رحمانی افزود: بخش بزرگی از پایاننامههای مرتبط با استان در سازمان اسناد نگهداری میشود و هدف، غنای بیشتر این گنجینه از طریق سازماندهی بهتر اسناد استان است.
وی با اشاره به اهمیت حفظ و سازماندهی اسناد تاریخی و اداری استان گفت: ساماندهی این اسناد، زمینه حفظ منابع تاریخی و اداری استان را فراهم میکند.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: این سازمان بازوی اجرایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی در منطقه است.
مرجان یزدانپناه تصریح کرد: این سازمان موظف به گردآوری، ساماندهی و ارائه خدمات اطلاعرسانی از اسناد ملی است و در این زمینه وظایف مشخصی را دنبال میکند. وی افزود: طبق بخشنامههای دولت، بایگانی راکد تمامی دستگاههای اجرایی باید توسط سازمان اسناد تعیین تکلیف و منتقل شود و سپس فهرستنویسی و سازماندهی شود.
وی گفت: اسناد پس از سازماندهی در قالب سامانههای رسمی در اختیار پژوهشگران قرار میگیرد.
یزدانپناه با اشاره به اجرای قانون سپرده حوزه نشر افزود: ناشران استانها موظفاند نسخهای از منابع کتابی خود را طبق قانون به کتابخانه ملی ارائه دهند.
وی تصریح کرد: مقرر شد با حکم استاندار یک رابط اسنادی در استان معرفی شود و معاونان استانداری نیز فهرستی از افراد مؤثر و صاحبنام استان را به سازمان معرفی کنند.