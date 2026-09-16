رئیس پارک ملی لار و پلور از شناسایی و توقف یک مورد برداشت غیرمجاز آب در این منطقه حفاظت‌شده خبر داد و از برخورد جدی با متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا میران زاده با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت و پایش محیط بانان پارک ملی لار، فردی که با استفاده از پمپ آب در حال برداشت غیرمجاز از منابع آبی منطقه بود، شناسایی شد و با اقدام سریع نیرو‌های اجرایی، فعالیت وی متوقف شد.

وی افزود: پمپ مورد استفاده در این تخلف جمع آوری شد و از ادامه برداشت غیرمجاز آب جلوگیری به عمل آمد.

رئیس پارک ملی لار با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آبی این منطقه حفاظت شده تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از هرگونه بهره برداری غیرقانونی از ظرفیت‌های پارک ملی لار با جدیت در دستور کار قرار دارد و با متخلفان مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.