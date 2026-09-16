ایجاد پیست کانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه و برگزاری مسابقات و اردوهای تیم ملی این شهرستان را به قطب ورزش کانوپولو تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، تاکنون چندین دوره از رقابتهای کانوپولوی مردان و بانوان در این شهرستان برگزار شده است. کانوپولو ورزش گروهی با توپ است که روی آب و توسط دو تیم با پنج بازیکن (هریک روی یک قایق کانو) انجام می‌شود. هر تیم تلاش می‌کند تا توپ را وارد دروازه حریف کند، در پایان تیمی که تعداد گل بیشتری به ثمر رسانده است برنده خواهد بود.

کانوپولو ترکیبی از واترپولو و قایقرانی است، از نظر تاکتیکی به بسکتبال و واترپولو شباهت دارد. ورزشکاران این رشته باید مهارت زیادی در قایقرانی و کنترل قایق داشته و از سرعت عمل و قدرت بدنی بالایی (به ویژه دست‌ها) برخوردار باشند.