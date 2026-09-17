مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های مغفول استان در صنایع غذایی و دارویی، این حوزه‌ها را از زمینه‌های مهم توسعه سرمایه‌گذاری در آینده صنعتی یزد عنوان کرد.

یزد به سمت صنایع کم‌آبخواه و فناور حرکت می‌کند

یزد به سمت صنایع کم‌آبخواه و فناور حرکت می‌کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدکاظم صادقیان اظهار کرد: صنایع غذایی و دارویی در حال حاضر سهم پایین‌تری از ساختار صنعتی استان دارند، اما ظرفیت قابل توجهی برای توسعه در این حوزه‌ها وجود دارد.

وی افزود: این صنایع علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال دارند و باید در برنامه‌ریزی‌های آینده صنعتی استان مورد توجه جدی قرار گیرند.

مدیرکل صمت یزد همچنین صنایع برق و فلز را از حوزه‌های دارای ظرفیت برای آینده صنعتی استان دانست و گفت: این بخش از ظرفیت مناسبی برای توسعه برخوردار است و می‌تواند نقش مهمی در آینده صنعتی یزد ایفا کند.

صادقیان خاطرنشان کرد: جهت‌گیری جدید صنعتی استان بر استفاده بهینه از منابع، توسعه فناوری، افزایش ارزش افزوده و ایجاد اشتغال تخصصی استوار است.