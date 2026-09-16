به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سومین گردهمایی رؤسای سازمان‌های فرهنگی، اجتماعی وورزشی شهرداری‌های کشور باهدف هم افزایی تجارب، تبادل تجربیات موفق وتدوین سیاست‌های کلان فرهنگی باحضور مدیران ومعاونان فرهنگی ۴۲ شهر ایران درارومیه برگزارشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور درحاشیه برگزاری این رویداد گفت:این گردهمایی دوروزه به میزبانی شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه ومشارکت مرکز مطالعات وبرنامه ریزی راهبردی شهری و روستایی وزارت کشور برگزار می‌شود.

قادرآشنا افزود:توجه به هویت ملی وتقویت همبستگی اجتماعی که نقش مهمی درافزایش اعتماد عمومی وارتقای روحیه ملی دارد، ازمهمترین محور‌های کاری شورای فرهنگ عمومی است.



حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه هم گفت:دراین گردهمایی تخصص محور، شرکت کنندگان به بررسی محدوده‌های کلیدی ازجمله تقویت زیر ساخت‌های ورزش همگانی، نقش مدیریت شهری درتحکیم بنیاد خانواده وتوسعه رویداد‌های اجتماعی وارتقای الگوی زیست شهری خواهند پرداخت.

میزبانی ارومیه از رؤسای سازمان‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری‌های کشور میزبانی ارومیه از رؤسای سازمان‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری‌های کشور میزبانی ارومیه از رؤسای سازمان‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری‌های کشور میزبانی ارومیه از رؤسای سازمان‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری‌های کشور