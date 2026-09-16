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معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیوندهای دینی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میان ملتهای ایران و عراق، بر ظرفیتهای گسترده دو کشور برای توسعه همکاریها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جمعی از بانوان فعال و نخبه عراق، با حضور در معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، با زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده دیدار و گفتوگو کردند.
وی حضور میلیونی مردم عراق در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید را نشانهای از عمق همدلی و پیوند میان دو ملت دانست و گفت: شما نشان دادید هیچ چیزی نمیتواند میان دو کشور فاصله ایجاد کند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به نقشآفرینی زنان ایران و عراق در عرصههای مختلف اظهار داشت: زنان مسلمان نشان دادهاند که میتوانند ضمن حفظ اصول و ارزشهای خود، در عرصه اجتماعی نیز حضور و نقشآفرینی مؤثری داشته باشند.
وی ادامه داد: زنان ایرانی در حوزههای مختلف، از ورزش تا علم و فناوری، هر جا که حضور داشتهاند، ظرفیتها و توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتهاند و این آمادگی وجود دارد که با افزایش همکاریها میان زنان دو کشور، زمینه انتقال تجربیات و توسعه تعاملات علمی، اقتصادی و کارآفرینانه فراهم شود.
بهروزآذر همچنین با اشاره به عضویت کشورمان در شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگی از زنان مسلمان و کشورهای همسایه، بهویژه عراق، در این عرصه تأکید کرد.
در این نشست، بانوان فعال و نخبه عراقی نیز با اشاره به افزایش نقشآفرینی و جایگاه زنان این کشور در عرصههای مختلف، بر ضرورت تقویت روابط، تعاملات و همکاریهای میان زنان ایران و عراق تأکید کردند.