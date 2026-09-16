باند سوءاستفاده ۵ هزار میلیاردی از پیرمرد ۹۰ ساله قزوینی در دام قانون
اعضای باندی که با سوءاستفاده از کهولت سن و شرایط روحی یک سالمند، قصد تصاحب ۵ هزار میلیارد تومان از اموال او را داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: عدهای فرصتطلب با اطلاع از وضعیت روحی و روانی این سالمند ۹۰ ساله در یکی از شهرستانهای استان قزوین، از سال ۱۴۰۰ به عنوان دوستان دلسوز و امین به وی نزدیک شدند.
علیاصغر عسگری افزود: این افراد پس از جلب اعتماد فرد، ابتدا با دریافت وکالتنامههای فروش، بخشی از اموال او را به فروش رساندند و در ادامه، با سوءاستفاده از شرایط روحی و روانی متزلزل وی، اقدام به انتقال پلاکهای ثبتی و داراییهای او به نام خود کردند.
به گفته عسگری، اموال این شخص شامل املاک، مستغلات و داراییهای قابلتوجهی در تهران، گیلان و مازندران است که بنا بر ارزیابی کارشناسان رسمی، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اضافه کرد: با گزارشهای دریافتی و رصد اطلاعاتی ضابطان قضایی، تحقیقات گستردهای آغاز شد و با دستور قضایی، تمامی اموال و داراییهای این شخص اعم از انتقال یافته و غیر از آن توقیف شد.
عسگری ادامه داد: پس از تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، با استناد به مستندات پزشکی قانونی و نظر کارشناسان، حکم محجوریت وی از سوی مرجع قضایی صادر شد تا هیچگونه نقل و انتقال مالی دیگری بدون نظارت قانونی امکانپذیر نباشد.
اموال این فرد محجور اکنون تحت حفاظت قانونی است تا پس از طی مراحل قانونی، به نفع خود وی و تحت نظارت مقام قضایی مدیریت شود.
وی با بیان اینکه متهمان این پرونده با اتهامهای سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و آدمربایی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتهاند، خاطرنشان کرد: در جریان تحقیقات مشخص شد این باند با برنامهریزی از پیش طراحیشده، در یک بازه طولانی و با بهرهگیری از ترفندهای فریبکارانه، سعی داشتند پیش از هرگونه مداخله قضایی، مالکیت بخش عمدهای از داراییهای این شهروند سالخورده را به نام خود منتقل کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با هشدار به افراد سودجو، تأکید کرد: دستگاه قضایی با رصد مستمر و بدون اغماض با چنین پروندههایی برخورد خواهد کرد و اجازه جولان به فرصتطلبان و شیادان را نخواهد داد.