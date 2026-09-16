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پهپادهای شاهد ۱۳۶ درمحل تجمعات شبانه مردم شهرستان آمل، جلوهای از توانمندیهای دفاعی و اقتدار ایران را به نمایش گذاشتند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سه فروند از پهپادهای شاهد ۱۳۶ نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پشتیبانی سپاه ناحیه شهرستان آمل سه شنبه شب ۲۴ شهریور درمیدان ۱۷ شهریور این شهر به نمایش گذاشته شد و مردم حاضر در میدان با سردادن شعار، هوا فضای سپاه تشکر تشکر از نیروهای هوافضا قدردانی و تشکر کردند.
فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل با بیان اینکه این اقدام در آستانه گرامیداشت هفته دفاع مقدس هشت ساله جنگ تحمیلی ایران انجام شد،گفت: نمایش پهبادهای هوا فضا سپاه درمحل تجمعات شبانه آمل، با هدف نمایش اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با استکبار جهانی و تاثیرپذیری نسل جوان جامعه از دانش و توانمندیهای دانشمندان جوان ایرانی درطراحی وتولید ابزارهای بازدارنده تولید قدرت است.
سرهنگ سید موسی حسین نژاد افزود: اینکه در شرایط تحریمی جمهوری اسلامی، دانشمندان جوان ایرانی با تکیه بر توان داخلی به تولید سلاحها و فناوریهای پیچیدهای در راستای مقابله با دشمنان دست یافتند که دنیا را به حیرت انداخته است.