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معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت شناسایی و حمایت از تجربههای موفق در حوزه غذا و دارو گفت: برنامهها و طرحهای موفق باید با ارائه چارچوب مشخص، اهداف، راهبردها، شاخصهای ارزیابی و خروجیهای قابل اندازهگیری، زمینه لازم برای تبدیل شدن به مصوبات و برنامههای قابل حمایت را فراهم کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نقی شهابیمجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو در نشست هماندیشی دبیران کلان مناطق دهگانه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور در مشهد، با اشاره به محدودیت منابع اظهار کرد: در شرایطی که منابع محدود است، باید برنامهها بر اساس عملکرد، شاخصهای مشخص و میزان اثربخشی مورد ارزیابی قرار گیرند و تخصیص منابع نیز بهصورت هدفمند انجام شود.
وی افزود: بهویژه در حوزه هزینههای جاری، لازم است برنامهریزی با دقت بیشتری انجام شود و تصمیمگیریها مبتنی بر داده، شاخص و خروجیهای قابل سنجش باشد. هر تجربه موفق زمانی میتواند به یک الگوی قابل توسعه تبدیل شود که اهداف آن مشخص و نتایج آن قابل اندازهگیری و ارزیابی باشد.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو ادامه داد: در صورتی که یک برنامه موفق با چارچوب مشخص ارائه و مورد تأیید قرار گیرد، میتوان آن را بهعنوان یک مصوبه دنبال کرد و برای اجرای آن حمایتهای لازم را در نظر گرفت.
شهابیمجد با اشاره به شرایط دشوار کشور، تحریمها و محدودیتهای موجود در مسیر ارائه خدمات سلامت گفت: در کنار بیان چالشها و مشکلات، باید عملکردهای مثبت و دستاوردهای حوزه غذا و دارو نیز دیده و منعکس شود؛ چراکه در شرایط سخت نیز اقدامات مؤثر و موفقی در مجموعههای مختلف در حال انجام است که باید بهدرستی معرفی شوند.
وی بر نقش روابط عمومیها در انعکاس این دستاوردها تأکید کرد و گفت: لازم است موضوع اطلاعرسانی عملکرد حوزه غذا و دارو با جدیت بیشتری دنبال شود و در دانشگاهها نیز مسئول مشخصی برای پیگیری و انعکاس اقدامات و دستاوردهای این حوزه در نظر گرفته شود.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو همچنین بر ضرورت تقویت همکاری میان معاونتهای غذا و دارو و معاونتهای توسعه مدیریت و منابع دانشگاههای علوم پزشکی تأکید کرد و افزود: معاونتهای توسعه باید در کنار معاونتهای غذا و دارو قرار گیرند و با فراهم کردن بسترهای لازم، اجرای برنامهها و حل مسائل این حوزه را تسهیل کنند.
شهابیمجد با بیان اینکه حوزه سلامت در شرایط کنونی از اهمیت ویژهای برخوردار است، خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از منابع، حمایت از برنامههای اثربخش و تقویت همکاری میان بخشهای مختلف دانشگاهها میتواند به ارتقای عملکرد حوزه غذا و دارو و تداوم ارائه خدمات مطلوب به مردم کمک کند.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو بر ضرورت توجه همزمان به چالشها و دستاوردهای حوزه غذا و دارو و تقویت همکاری میان بخشهای مختلف دانشگاههای علوم پزشکی تأکید کرد.