به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد شهاب جلیلوند، دبیر هیئت عالی گزینش کشور امروز در دیدار با استاندار گیلان، با اشاره به حجم بالای اعتراضات و شکایات گزینشی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم گفت: در نخستین سال فعالیت دولت، حدود ۵۵ هزار پرونده گزینشی بازخوانی و بررسی شد و با اقدامات صورت‌گرفته، حجم اعتراضات و شکایات به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

وی افزود: در ابتدای فعالیت دولت، تعداد زیادی شکایت در حوزه گزینش به مجموعه ریاست جمهوری و دستگاه‌های مرتبط ارسال می‌شد که با توجه به این شرایط، بررسی گسترده پرونده‌ها با همکاری هیئت عالی گزینش کشور و هیئت‌های مرکزی گزینش دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش، در دستور کار قرار گرفت.

جلیلوند با بیان اینکه رسیدگی به اعتراضات صرفاً شکلی نبوده و پرونده‌ها به‌صورت محتوایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، گفت: در جریان این بازخوانی‌ها موارد متعددی از احقاق حق افراد انجام و شماری از پرونده‌هایی که برای مدت طولانی بلاتکلیف مانده بودند، تعیین تکلیف شدند.

دبیر هیئت عالی گزینش کشور کاهش زمان رسیدگی را از دیگر محور‌های اصلاح فرآیند گزینش عنوان کرد و گفت: طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف یکی از دغدغه‌های جدی داوطلبان و کارکنان دولت بود و در برخی موارد افراد دو تا سه سال در انتظار تعیین تکلیف پرونده خود باقی می‌ماندند.

وی همچنین با اشاره به استقرار تیم‌های تخصصی هیئت عالی گزینش کشور در گیلان افزود: این تیم‌ها از روز جمعه در استان مستقر شده و با حضور در هسته‌های گزینش، روند رسیدگی به پرونده‌ها و شکایات و همچنین موارد نیازمند اصلاح را به‌صورت میدانی بررسی کرده‌اند.

جلیلوند تأکید کرد: تلاش هیئت عالی گزینش کشور بر این است که فرآیند گزینش با رعایت قانون، دقت و سرعت و در عین حال با حفظ حقوق داوطلبان انجام شود.

استاندار گیلان هم در این دیدار با بیان اینکه فرصت خدمت باید برای همه نیرو‌های شایسته فراهم باشد، گفت: رویکرد مدیریت استان استفاده از ظرفیت تمامی نیرو‌های توانمند، فارغ از گرایش‌های قومی و مذهبی است و در این مسیر تلاش کرده‌ایم عدالت در فرصت‌های مدیریتی در عمل محقق شود.

هادی حق شناس با اشاره به انتصابات صورت‌گرفته در این دوره افزود: برای نخستین‌بار در گیلان فرماندار اهل‌سنت منصوب شده و در سطوح بخشداری و معاونت فرمانداری نیز از نیرو‌های اهل‌سنت استفاده شده است؛ همچنین چند نفر از بانوان اهل‌سنت در جایگاه‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید به دلیل قومیت یا مذهب از فرصت خدمت محروم شود، گفت: اگر گزارشی از تبعیض ناروا نسبت به فردی دریافت شود، موضوع بلافاصله مورد بررسی قرار می‌گیرد و اجازه نخواهیم داد مسائل قومی و مذهبی موجب تضییع حقوق افراد شود.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه عملکرد، مبنای ارزیابی مدیران در گیلان است، گفت: گزارش عملکرد دستگاه‌ها و میزان تحقق اهداف دولت به‌صورت ماهانه دریافت و بررسی می‌شود و تغییرات و جابه‌جایی‌های مدیریتی نیز بر اساس همین ارزیابی‌ها و میزان پیشرفت برنامه‌ها صورت می‌گیرد.

استاندار گیلان خاطرنشان کرد: هدف ما ایجاد فضایی برابر برای همه شهروندان و بهره‌گیری از تمام سرمایه‌های انسانی استان است تا هر فرد توانمند و شایسته بتواند در چارچوب قانون، در مسیر خدمت به مردم و توسعه گیلان نقش‌آفرینی کند.