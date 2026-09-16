رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: هم اینک روند موارد ابتلا به بیماری‌های حاد تنفسی از جمله کرونا و آنفلوانزا بویژه نوع B در مناطق زیر پوشش این دانشگاه، افزایشی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دکتر زهرا نهبندانی، علت افزایش بیماری‌های حاد تنفسی را کاهش دمای هوا، سفر‌های تعطیلات پایان تابستان و گردش ویروس‌های سرما دوست در کشور، عنوان کرد.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین یافته‌های نظام مراقبت، روند گردش این ویروس‌ها افزایشی، گزارش شده و شاخص درصد موارد مثبت این بیماری نیز از آستانه هشدار پایین عبور کرده است، شرایطی که ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی برای کنترل انتشار عفونت‌های حاد تنفسی واگیر را دوچندان می‌کند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: صرفاً بر اساس این افزایش نمی‌توان گفت وارد پیک بیماری شده‌ایم برای اعلام پیک، روند چند هفته‌ای موارد بستری‌ها و شدت بیماری را در کنار نتایج آزمایشگاهی، بررسی می‌کنیم.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی افزایش سطح مراقبت‌ها، تقویت آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی و تخصصی و جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی برای پیشگیری از گسترش بیماری‌های حاد تنفسی باید با جدیت دنبال شود.

نهبندانی افزود: رعایت تهویه مناسب، استفاده از ماسک در افراد علامت‌دار و در محیط‌های شلوغ، شست‌وشوی دست‌ها، رعایت آداب تنفسی و مهم‌تر از همه، ماندن در منزل هنگام بیماری، می‌تواند به میزان قابل توجهی از انتقال عفونت‌های تنفسی جلوگیری کند.

رئیس گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین بر پایش دوره‌ای اماکن تجمعی از جمله زندان‌ها، آسایشگاه‌ها و مدارس در صورت بازگشایی، از نظر رعایت الزامات بهداشتی، تاکید کرد.

وی با بیان این که واکسن یکی از ابزار‌های مهم پیشگیری است، اما تنها ابزار پیشگیری نیست و باید در کنار سایر اقدامات استفاده شود، افزود: خوشبختانه از نظر ذخیره تامین دارو در بخش بهداشت مشکلی نداریم.

نهبندانی گفت: هنوز سهمیه واکسن بخش بهداشت برای گروه‌های اولویت دار واکسن از سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه‌های علوم پزشکی توزیع نشده است.

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ۱۷ شهرستان خراسان رضوی، ۸۰ درصد از جمعیت ۶ میلیون و ۸۷۰ هزار نفری این استان را زیر پوشش دارد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به جمعیت ۱۷ شهرستان دیگر این استان بر عهده دانشگاه‌های علوم پزشکی سبزوار، گناباد، تربت‌حیدریه و نیشابور و دانشکده پزشکی تربت‌جام است.