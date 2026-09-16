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فرمانده انتظامی شهرستان رامسر از دستگیری عاملان قتل یک شهروند رامسری خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مصطفی بابایی گفت: در پی وقوع قتل یک شهروند رامسری، موضوع با توجه به اهمیت و حساسیت پرونده، بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی و دستگاه قضایی قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیقات انجامشده مشخص شد این حادثه در جریان اقدام متهمان با هدف سرقت و اخاذی از این شهروند رخ داده و در جریان این درگیری، فرد مورد حمله جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رامسر ادامه داد: مأموران پلیس با همکاری مقام قضایی و با انجام اقدامات اطلاعاتی، رصدهای تخصصی و تحقیقات میدانی، شناسایی عاملان این حادثه را در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ بابایی بیان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از متهمان پس از وقوع حادثه از شهرستان رامسر خارج شده و به یاسوج عزیمت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس، این متهم در یاسوج شناسایی و دستگیر شد و دو متهم دیگر مرتبط با پرونده نیز در شهرستان تنکابن به دام مأموران انتظامی افتادند.
فرمانده انتظامی رامسر با بیان اینکه هر سه متهم از اتباع خارجی هستند، گفت: متهمان پس از دستگیری برای انجام مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به موضوع امنیت و احراز هویت افراد، توصیه کرد: شهروندان از بهکارگیری افراد تبعه خارجی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع قانونی و انتظامی اطلاع دهند.
سرهنگ بابایی در پایان گفت: رسیدگی قضایی به این پرونده ادامه دارد و جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات و اعلام رسمی مراجع قضایی اطلاعرسانی خواهد شد.