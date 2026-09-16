مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، از برگزاری نشست مشترک با جمعی از بانوان عراقی با هدف بررسی نقش زنان در حکمرانی و تبادل تجربیات دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زینب رستگارپناه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به نشست بانوان ایرانی و عراقی گفت: امروز میزبان هیئتی از بانوان عراقی بودیم که جمعی از کنشگران مدنی، فعالان حوزه زنان و نمایندگان مؤسسات فعال در این حوزه را شامل می‌شد و دو نفر از معاونان وزرای عراق نیز در آن حضور داشتند.

مدیرکل امور زنان و خانواده خارج از کشور ادامه داد: در این نشست، ظرفیت‌های همکاری مشترک ایران و عراق در حوزه زن و خانواده و به‌طور مشخص، نقش زنان در حکمرانی و جایگاه خانواده در توسعه کشور‌ها بررسی شد.

وی افزود: عراق در حال تدوین و به‌روزرسانی قوانین مدنی خود بر اساس فقه است و در این زمینه، از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و مسائل حقوقی استفاده می‌کند.

رستگار پناه با بیان اینکه نشست‌های مشترک به صورت حضوری و برخط برگزار می‌شود اظهار کرد: تبادل تجربیات میان دو کشور، از دیگر محور‌های این همکاری‌هاست؛ و این رایزنی‌ها سابقه چندساله دارد و با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، به‌ویژه دفتر بغداد، در حوزه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری و تبادل تجربیات دنبال شده است.

وی یاد آور شد: اداره‌کل امور زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همچنین در حوزه‌هایی مانند ائتلاف جهانی حمایت از خانواده فطری و دیپلماسی کودک و نوجوان فعالیت دارد و در این نشست، زمینه‌های همکاری با ظرفیت‌های بین‌المللی زنان عراقی بررسی شد.