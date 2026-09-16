فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازدشت دو متهم که با همدستی یکدیگر اقدام به سرقت ۵۰۰ گرم طلای دست دوم از یک طلافروشی در محدوده بازار تهران کرده بودند، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کرم سلطانی، گفت: در پی وصول پرونده سرقت طلا در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ از کلانتری ۱۱۳ بازار به پایگاه هفتم پلیس آگاهی، موضوع با توجه به اهمیت پرونده در دستور کار ویژه کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان در ادامه تحقیقات با حضور در محل وقوع سرقت و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق شدند تصاویر و چهره افراد مرتبط با این پرونده را به دست آورند.

شناسایی نخستین متهم در خیابان هرندی

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در جریان اقدامات تخصصی، یکی از متهمان در محدوده خیابان شوش و دروازه غار شناسایی شد و پس از اخذ مجوز قضایی و دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران، در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در مخفیگاه خود در خیابان هرندی دستگیر شد.

سرهنگ سلطانی تصریح کرد: در بازرسی از محل دستگیری، ۶۰ گرم از طلا‌های مسروقه متعلق به شاکی کشف و ضبط شد.

اعتراف متهم و دستگیری همدست

وی گفت: متهم در جریان تحقیقات به صراحت به ارتکاب سرقت با همراهی یکی از افراد سابقه‌دار اعتراف کرد و در ادامه، همدست وی نیز شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی برای بررسی ابعاد دیگر پرونده، شناسایی سایر اموال مسروقه و روشن شدن جزئیات بیشتر این سرقت ادامه دارد و هر دو متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.