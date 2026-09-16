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با کمک پژوهشگران و مروجان کشاورزی ۴۰۰ گونه درخت سیب درختی کشت در شهرستان سمیرم کشت و روانه بازار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پژوهشگر و عضو گروه مروجان سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این ۴۰۰ گونه در طول ۳۰ سال پژوهش و بر گونههای فعلی درختان پیوند زده شدند که از برترین ویژگیهای سیبهای خارجی و داخلی دارند و مدت ماندگار و برداشت آن نیز قابل برنامه ریزی است.
محسن پیرمرادیان از تولید گونههای درختان سیب پاکوتاه نیز خبر داد وافزود: این درختان به دلیل کشت متراکم یک سوم درختان فعلی آب خاک و سم استفاده میکنند و کیفیت و کمیت محصول آنها ۳۰ درصد افزایش مییابد.
دکتر آیدا سراج الدین مسوول میوههای سردسیری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه از ۱۸ هزار ۵۰۰ هکتار باغ سیب درختی این شهرستان سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن سیب برداشت میشود، گفت: در هر فصل برداشت ۶۰ هزار تن سیب به کشورهای هند عراق و حاشیه خلیج فارس صادر میشود.
وی گفت: گونههای تولید شده سیب درختی مخصوص مناطق بالای ۲ هزار و ۵۰۰ متر از سطح دریا است که این ارتفاع در کوه دنا سبب تولید سیب بی نظیر سمیرم میشود.
کوهستانی بودن و وجود ۵۲ چشمه آب سبب شده سیب سمیرم دارای طعم و کیفیت صادراتی باشد که فصل برداشت آن از تیر ماه آغاز وتا پایان آبان ادامه دارد.
گزارشی از لیلا اعظمی خبرنگار صداوسیمای اصفهان