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در سال جاری ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای توسعه محلهمحوری در سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده است و لازم است اقدامات مربوط به این حوزه بر اساس مسائل شناسایی شده و در قالب برنامههای اجرایی مشخص دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان گفت: برای شناسایی مسائل محلات نیازی به انجام مطالعات گسترده جدید نیست و میتوان از ظرفیت فرمانداران شهرستانها استفاده کرد؛ زیرا فرمانداران به عنوان رئیس کمیته برنامهریزی شهرستان و نماینده دولت، شناخت مناسبی از مسائل و مشکلات محلات دارند.
مهرداد عرباول افزود: انتخاب محلات هدف باید بر اساس شاخصهای مشخص انجام شود و محلاتی که از نظر برخورداری از خدمات و شرایط سکونت وضعیت نامطلوبتری دارند، در اولویت قرار گیرند.
وی بیان کرد: مسائل محلات عمدتاً در سه حوزه زیرساخت، مسائل فرهنگی و اشتغال و بیکاری قابل دستهبندی است و پس از شناسایی این مسائل، باید برای هر محله برنامه اجرایی مشخصی تدوین و وظایف دستگاههای مسئول تعیین شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مشارکت مردم باید در کنار مسئولیت دستگاههای اجرایی تعریف شود و مشخص باشد مردم در اجرای هر اقدام چه نقشی دارند؛ زیرا استفاده از ظرفیت مردم بدون حضور دستگاه اجرایی مسئول، به نتیجه مطلوب نمیرسد.