

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ساختمان خدمات رفاهی دانشجویی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین شهرستان آمل در ۵ طبقه با زیربنای حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع که شامل موتورخانه مرکزی دانشگاه، نمازخانه، آشپزخانه مرکزی، سلف دانشجویان خواهر و سلف دانشجویان پسر، سلف استادان و اعضای هیئت علمی با اعتبار حدود ۱۴۰ میلیارد تومان ساخته و تجهیز شد.

این ساختمان به نام یادمان زنده‌یاد دکتر ماهرخ بانیانی ازخیرین آملی نامگذاری وبهره برداری شد

همچنین ساخت ساختمان جدید دانشکده زیست فناوری و گیاهان دارویی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل نیز با مساحت حدود ۵ هزار مترمربع در ۵ طبقه آغاز شد

سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل در مراسم افتتاح ساختمان خدماتی رفاهی این دانشگاه گفت: این ساختمان درکمتر از سه سال از آغاز عملیات اجرایی، در راستای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این دانشگاه به بهره‌برداری رسید.

بهرام جعفری، با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد هزینه‌های مربوط به ساخت ساختمان خدماتی رفاهی دانشگاه فناوری‌های نوین با کمک خیرین شهرستان آمل ساخته شده است، افزود: به خواست و حمایت همین خیرین آملی، ساخت دانشکده جدید زیست فناوری وگیاهان دارویی دانشگاه فناوری‌های نوین آمل نیز در ۴ طبقه درمجاورت وهمانند ساختمان خدماتی رفاهی ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه خیرین آملی برای شروع ساخت دانشکده زیست فناوری وگیاهان دارویی دانشگاه فناوری‌های نوین آمل حدود ۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص دادند، هزینه تکمیلی برای ساختمان این دانشکده را بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل با تأکید بر اینکه اجرای این طرح صرفاً یک طرح عمرانی نیست، گفت: توسعه زیرساخت‌ها باید در نهایت به بهبود شرایط تحصیل دانشجویان و فراهم شدن محیطی مناسب برای فعالیت علمی و پژوهشی آنان منجر شود، چراکه دانشجویان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور هستند.

جعفری با اشاره به پیشینه دانشگاه فناوری‌های نوین آمل گفت: این دانشگاه از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرد و از ابتدا بخش مهمی از توسعه آن با مشارکت خیران شهرستان آمل شکل گرفت

وی، ادامه داد: زمین این مجموعه دانشگاهی در قالب یک مجموعه سه هکتاری توسط حاج احمد صمیمی اهدا شد و خانواده مرحوم تفضلی نیز در توسعه زیرساخت‌های دانشگاه نقش مهمی داشته‌اند

سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل با اشاره به اینکه سایت دانشکده دامپزشکی این دانشگاه، به عنوان تنها دانشکده دامپزشکی دولتی درسطح استان‌های شمالی کشور است، گفت: بیش از ۵۰ درصد هزینه ساخت این دانشکده را نیز خانواده مرحوم تفضلی تأمین واهداء کردند.

دکترجعفری همچنین از مشارکت خیران در احداث ساختمان جدید دانشگاه قدردانی کرد و گفت: این طرح با همراهی خیران و با نگاه مسئولیت اجتماعی آنان به سرانجام رسید و چنین مشارکت‌هایی می‌تواند روند توسعه زیرساخت‌های دانشگاه را شتاب ببخشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی شهرستان آمل، افزود: بخش قابل توجهی از ظرفیت صنعتی مازندران در شهرستان آمل متمرکز است و وجود شهرک‌های صنعتی و صنایع مختلف، فرصت مناسبی برای گسترش ارتباط دانشگاه با صنعت و تبدیل ظرفیت‌های علمی به محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه فراهم کرده است.

سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل گفت: این دانشگاه در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد و اکنون دارای چهار دانشکده، ۷۲ عضو هیئت علمی و بیش از هزارو ۵۰۰ دانشجو از نقاط مختلف کشور است.

دکترجعفری ادامه داد: ۲۵ آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی، ۱۴ رشته کارشناسی، ۱۴ رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری در دانشگاه فعال است و تلاش خواهد شد تا از این ظرفیت‌ها برای توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری استفاده شود.