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ایران در جمع سه کشور برتر جهان در کنترل مواد مخرب لایه ازن

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به حذف ده هزار تن مواد مخرب لایه ازن در کشور گفت: ایران در جمع سه کشور برتر اجرای پیمان نامه مونترال در زمینه حفاظت از لایه ازن قرار دارد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵- ۱۲:۰۸
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برچسب ها: لایه ازن ، سازمان حفاظت از محیط زیست ، شینا انصاری ، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
 