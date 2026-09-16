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پادشاهی متحد بریتانیا یا انگلستان از چهار منطقه انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی تشکیل شده است رهبران احزاب SNP (حزب ملی اسکاتلند)، پلاید کامری در ولز (Plaid Cymru) و شینفین (Sinn Fein) در ایرلند شمالی نخستین بار و با امضای توافق نامه مشترک تاریخی اعلام کردند: دوران سیطره پادشاهی بریتانیا رو به پایان است و حکومت مرکزی باید حق مردم این مناطق را برای تعیین سرنوشت و استقلال به رسمیت بشناسد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، قدرتمندترین صدای استقلال طلبی مناطق مهم انگلستان از حکومت مرکزی یا پادشاهی بریتانیا، با امضای توافق نامه مشترک و تاریخی رهبران احزاب حاکم در مناطق اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی رقم خورد.
جان سوینی، وزیر اول و رهبر حزب ملی اسکاتلند در این نشست میگوید:" وقایع اخیر به ویژه نتیجه انتخابات ماه میدر اسکاتلند و ولز نشان داد شرایط در بریتانیا تغییر کرده است، ما امروز نماینده حرکتی به شمار میرویم که در صدد تغییر قانون اساسی بریتانیا به منظور به رسمیت شناختن همه پرسی برای استقلال مناطق است.
اسکاتلندیها که سالهاست در اندیشه استقلالاند، اکنون با تقویت گرایشهای استقلال طلبانه در ولز و ایرلند شمالی، بیش از هر زمان دیگری خود را در موقعیت به چالش کشیدن اتحاد پادشاهی بریتانیا یا انگلستان میبینند.
" ران آپ یورورث"، وزیر اول و رهبر حزب حاکم ولز در این باره میگوید: اکنون دولت محلی در پی تغییراتی است تا ولز با اعتماد به نفس بیشتر بر آینده خود مسلط شود، اداره این مناطق از لندن دیگر ممکن نیست و قدرت باید به جایی که مردم زندگی میکنند و این جوامع، نزدیکتر شود. "
در این میان آتش جدایی ایرلندیها از انگلستان شعله ورتر از دیگر مناطق خود را نشان داده؛ جایی که دههها برای استقلال از پادشاهی بریتانیا مبارزه کردند و کشته دادند و حالا، رؤیای اتحاد دو ایرلند با قدرت بیشتری مطالبه میشود، رهبران ایرلند شمالی از حزب "شینفین"، از دولتهای انگلستان و ایرلند خواستند تاریخی را برای برگزاری همه پرسی مرزی به منطور اتحاد ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند تعیین کنند.
مری لو مک دونالد رهبر حزب شین فین هم در این نشست میگوید:" اغراق آمیز نیست اگر نشست امروز و این تفاهم نامه را تاریخی بنامیم. ما اکنون متحدا میخواهیم که آینده خودمان را خودمان بسازیم. این لحظهای است که ما به طور جمعی بر حق مسلم خود برای تعیین آیندهمان تأکید میکنیم. در مجموع پیامی که میخواهیم به دفتر نخست وزیری بریتانیا برسانیم این است که اکنون زمان انجام تدارکات و برنامهریزی و همچنین تسهیل ترتیبات لازم برای همه ما هر یک به شیوه خودمان فرا رسیده است. "
ایرلندیها هم مانند اکثریت مردم اسکاتلند در همه پرسی برگزیت به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند.
صریحترین نمایش قدرت و همگرایی جریانهای استقلال خواه در اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در حالی رقم خورد که مدت هاست شکاف میان این مناطق ودولت مرکزی عمیقتر از همیشه به نظر میرسد واندیشه استقلال، بیش از گذشته به یک مطالبه سیاسی مشترک تبدیل شده است.