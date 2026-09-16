فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی و کشف یک میلیون لیتر سوخت قاچاق از یک واحد صنعتی، به ارزش بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سردار مرتضی عباسی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از فعالیت غیر قانونی یک واحد تولیدی در امر قاچاق سوخت مطلع شدند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی و در بازرسی از انبار‌های این واحد تولیدی جمعا" یک میلیون و ۳۲ لیتر سوخت فاقد هر گونه ثبت در سامانه را کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی در استان با اشاره به اینکه در این خصوص متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش محموله کشف شده را بیش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد نمودند.

فرمانده انتظامی استان زنجان در پایان ضمن قدردانی از همکاری مطلوب شهروندان با پلیس از آنان درخواست کرد: هرگونه اخبار و گزارشات مرتبط با قاچاق، احتکار و جرائم مفاسد اقتصادی را از با شماره ۱۱۰ به فوریتی‌های پلسیسی و یا از طریق ستاد خبری ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.