به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی پومسه ایران در نخستین روز رقابت‌های قهرمانی جهان در چونچئون کره‌جنوبی، با ثبت عملکرد درخشان دختران به کار خود پایان داد.

درخشان‌ترین اتفاق امروز، عملکرد خیره‌کننده تیم زنان (رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال) بود. راضیه آقایی، مهسا برزگری و دینا یعقوبی که با آمادگی کامل پا به این آوردگاه جهانی گذاشته بودند، از همان گام نخست نتایج موفقی مقابل حریفان گرفتند.

تیم ایران پس از برتری مقابل فنلاند و بریتانیا در مرحله یک‌چهارم نهایی، با امتیاز ۹.۰۱۰ از سد مالزی عبور کرد و ضمن قطعی کردن نشان برنز خود، به نیمه‌نهایی رفت. دختران ملی پوش پومسه در نیمه نهایی با امتیاز ۹.۱۷۰ فیلیپین را کنار زدند تا به مرحله نهایی برسند.

تیم ایران در مرحله نهایی با امتیاز ۹.۱۶۰ و اختلافی بسیار ناچیز، نتیجه را به کره جنوبیِ میزبان که ۹.۳ امتیاز گرفت، واگذار کرد تا روی سکوی دوم جهان بایستد و نشان نقره را به گردن بیاویزد.

همچنین در بخش انفرادی نوجوانان (۱۵ تا ۱۷ سال)، زینب شهریاری دیگر نماینده کشورمان بود. او در دور نخست به دلیل حضور نیافتن نماینده الجزایر، بدون مبارزه راهی دور بعد شد و مقابل حریف مکزیکی قرار گرفت. شهریاری در این مسابقه نتوانست به برتری برسد و با شکست مقابل حریف خود، از دور رقابت‌ها کنار رفت.

رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۹ شهریور در چونچئون کره جنوبی برگزار می‌شود و کاروان ورزشی ایران با ۱۷ ورزشکار در این مسابقات حضور دارد.