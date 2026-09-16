فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ از بازداشت یک سارق سابقه‌دار که با استفاده از موتورسیکلت و پلاک جعلی در نقاط مختلف تهران اقدام به موبایل‌قاپی می‌کرد، خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محسن اکبری گفت: در پی تجزیه و تحلیل وقوعات سرقت‌های قاپ‌زنی و بررسی نحوه تحصیل و انتقال اموال مسروقه در سطح سرکلانتری دهم و حوزه‌های انتظامی همجوار، در ماه‌های اردیبهشت و خرداد مشخص شد یکی از سارقان سابقه‌دار به‌صورت تک‌نفره و با استفاده از یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ تقویت‌شده، اقدام به موبایل‌قاپی از شهروندان می‌کند.

وی افزود: این سارق از موتورسیکلت هوندا مشکی‌رنگ با پلاک دست‌ساز و جعلی استفاده می‌کرد و با کلاه کاسکت مشکی و در برخی موارد با پوشاندن چهره، عمدتاً هنگام غروب و آغاز تاریکی هوا و هم‌زمان با افزایش تردد شهروندان، به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته، در محدوده‌های خانی‌آباد، عبدل‌آباد، بزرگراه آیت‌الله سعیدی و خیابان شریعتی پرسه می‌زد.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: متهم با شناسایی شهروندانی که شرایط مناسبی برای سرقت داشتند، در زمان و مکان مناسب تلفن همراه آنها را سرقت کرده و بلافاصله از محل متواری می‌شد.

سرهنگ اکبری گفت: با توجه به تعدد وقوعات و ضرورت شناسایی سارق، اقدامات تخصصی تیم مبارزه با سرقت‌های قاپ‌زنی پایگاه دهم پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با حضور در محل‌های وقوع سرقت و بررسی دقیق صحنه‌ها و تصاویر دوربین‌های مداربسته، موفق شدند مشخصات ظاهری و سایر ویژگی‌های سارق را به دست آورند و روند شناسایی وی را دنبال کنند.

سرهنگ محسن اکبری بیان کرد: در جریان بررسی‌های تکمیلی مشخص شد سارق پس از سرقت، اموال مسروقه را به تعدادی مالخر واگذار می‌کرد و این افراد نیز با انجام اقداماتی، تلفن‌های همراه سرقتی را به خارج از کشور منتقل می‌کردند.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با هماهنگی‌های انجام‌شده و اخذ دستورات قضایی، در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، سه نفر از متهمان به عنوان مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه تلفن‌های همراه این افراد، مشخصات ۱۳ دستگاه تلفن همراه مسروقه که از کشور خارج شده بود، احصا و شناسایی شد.

اکبری ادامه داد: متهمان دارای سوابق متعدد سرقت در تهران و شهرستان‌های اطراف بودند و در مراحل نخست تحقیقات منکر بزه انتسابی شدند، اما در ادامه و پس از مواجهه با اسناد و مدارک موجود، به اقدامات خود اعتراف کردند.

وی افزود: در جریان تحقیقات فنی و پلیسی، ۱۲ دستگاه تلفن همراه کشف شد که بررسی‌ها نشان داد تمامی آنها مسروقه هستند.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در ادامه تحقیقات، متهمان مشخصات سارقی را که تلفن‌های همراه مسروقه را از وی خریداری می‌کرد، در اختیار کارآگاهان قرار دادند و این فرد نیز با اخذ دستور قضایی جلب و برای ادامه تحقیقات به پایگاه دهم پلیس آگاهی منتقل شد.

سرهنگ اکبری افزود: پس از هماهنگی‌های لازم و اخذ دستورات قضایی، بررسی دقیق وقوعات موبایل‌قاپی در محدوده‌های عبدل‌آباد، میدان تره‌بار مرکزی تهران و خانی‌آباد نو در دستور کار قرار گرفت و در این مرحله، ۷۰ شاکی شناسایی و برای پیگیری پرونده‌های خود به پایگاه دهم پلیس آگاهی دعوت شدند.

وی ادامه داد: متهم در جریان بازجویی‌های تخصصی و فنی به ارتکاب تعداد زیادی سرقت تلفن همراه اعتراف کرد و در مجموع به ۵۰ فقره موبایل‌قاپی در حوزه‌های مورد بررسی اقرار داشت.

فرمانده پایگاه دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: با مراجعه شکات به پایگاه دهم پلیس آگاهی و انجام مواجهه حضوری، ۱۶ نفر از شکات پرونده‌های سرقت در محدوده خیابان شریعتی، متهم را به عنوان سارق تلفن همراه خود شناسایی کردند.