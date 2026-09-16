در راستای اجرای پنجمین دوره طرح ملی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۱۵ هکتار از اراضی تغییرکاربری‌یافته در شهرستان ملارد آزادسازی و به کاربری کشاورزی بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین دوره طرح ملی حفظ کاربری اراضی کشاورزی با عنوان «طرح حکاک» با حضور فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در شهرستان ملارد اجرا شد.

در این طرح، ۱۵ هکتار از اراضی تغییرکاربری‌یافته آزادسازی و به چرخه اراضی کشاورزی بازگردانده شد.

طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از بیستم تا بیست‌وپنجم هر ماه در یکی از شهرستان‌های استان تهران اجرا می‌شود .