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در راستای اجرای پنجمین دوره طرح ملی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ۱۵ هکتار از اراضی تغییرکاربرییافته در شهرستان ملارد آزادسازی و به کاربری کشاورزی بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پنجمین دوره طرح ملی حفظ کاربری اراضی کشاورزی با عنوان «طرح حکاک» با حضور فرمانده یگان حفاظت سازمان امور اراضی و نمایندگان دستگاههای مرتبط در شهرستان ملارد اجرا شد.
در این طرح، ۱۵ هکتار از اراضی تغییرکاربرییافته آزادسازی و به چرخه اراضی کشاورزی بازگردانده شد.
طرح حکاک با هدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، از بیستم تا بیستوپنجم هر ماه در یکی از شهرستانهای استان تهران اجرا میشود .