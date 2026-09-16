به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام دبیری در این همایش اظهار کرد: این کنگره امسال با حضور و سخنرانی ۲۰ مهمان خارجی برگزار می‌شود که استادانی از کشور‌های آفریقای جنوبی، جمهوری آذربایجان، روسیه و عراق به صورت حضوری و سایر مهمانان نیز به صورت ویدئوکنفرانس در این رویداد علمی مشارکت می‌کنند.

وی افزود: این کنگره به صورت سالانه برگزار می‌شود و امسال برای سومین بار است که تبریز میزبانی آن را برعهده دارد و برای کنگره امسال ۱۱۰ مقاله ارسال شده است که از این تعداد ۴۰ سخنرانی مرتبط با پزشکی هسته‌ای و ۲۰ سخنرانی در ارتباط با فیزیک پزشکی ارائه خواهد شد.

رئیس علمی بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی سالانه پزشکی هسته‌ای ایران گفت: در این رویداد همچنین هشت صفحه تخصصی برگزار می‌شود و در پایان نیز از سه مقاله برتر با اهدای جایزه تجلیل خواهد شد.

بیست‌وششمین کنگره بین‌المللی سالانه پزشکی هسته‌ای ایران از امروز ۲۵ شهریورماه آغاز شده است و تا ۲۷ شهریورماه در تبریز ادامه خواهد داشت.