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مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت:بر اساس پژوهشها، در سالهای منطبق با النینو، احتمال وقوع سیلابهای شدید در بخشهای قابل توجهی از کشور افزایش مییابد و لازم است مدیریت مخازن سدها بر مبنای پیشبینی، داده و سناریوهای اقلیمی تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهندس کامگار در آیین برگزاری سمینار یکروزه «النینو و پیامدهای احتمالاتی آن بر سیلابها و حالات حدی هیدرولوژیکی» افزود: پدیده النینو برای کشور تنها یک مفهوم در اقلیمشناسی جهانی نیست، بلکه هشداری راهبردی برای حوضههای آبریز کشور، بهویژه حوضههای آبریز غربی به شمار میرود؛ مناطقی که بخش عمده زیرساختهای نیروگاههای برقآبی ایران در آنها مستقر است و جمعیت قابل توجهی نیز در این پهنهها سکونت دارند.
وی افزود: هرگونه تغییر در الگوهای بارش، دما و رفتار سامانههای جوی میتواند آثار مستقیمی بر ایمنی سدها، مدیریت مخازن، پایداری تولید انرژی و تابآوری جوامع پیرامونی داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: این شرکت با تکیه بر دانش مهندسی بومی، تجربیات عملیاتی و تعامل با جامعه نخبگانی، در تلاش است پارادایم مدیریت مخازن سدها را از رویکرد صرفاً سازهای به رویکردی پیشبینانه، دادهمحور و مبتنی بر سناریوهای اقلیمی ارتقا دهد.
کامگار افزود: این شرکت با همکاری نهادهایی مانند سازمان هواشناسی، در سالهای گذشته موفق به توسعه و استقرار نخستین سامانههای پیشبینی و هشدار سیلاب در کشور شده است و برگزاری این سمینار نیز فرصتی برای تقویت این مسیر است.
وی با اشاره به نتایج پژوهشهای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: در سالهای منطبق با پدیده النینو، احتمال بروز سیلابهای شدید در بخشهای قابل توجهی از کشور بهطور معناداری افزایش مییابد و همین موضوع ضرورت توجه بیشتر به ایجاد و تکمیل سدها و مخازن بزرگ برای کنترل سیلاب و بهرهبرداری بهینه از آب ذخیرهشده در ماهها و سالهای بعد را دوچندان میکند.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: این اقدام میتواند در تأمین نیازهای آبی و همچنین حداکثرسازی تولید برق پاک و برقآبی، بدون مصرف سوخت فسیلی، مؤثر باشد.
کامگار گفت: بررسیهای آماری این شرکت نشان میدهد از میان ۱۰ سیلاب عمده ثبتشده در ساختگاه سد کارون ۳، هفت مورد متناظر با سالهایی بوده که شرایط النینو برقرار بوده است.
وی افزود: بر اساس یافتههای این پژوهش، ۲۹ درصد سیلابهای رخداده در دورههای النینو در ماه فروردین و ۲۱ درصد آنها در ماه آذر به وقوع پیوستهاند و این موضوع ضرورت آمادگی و پایش در این بازههای زمانی را افزایش میدهد.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با اشاره به اینکه این رویداد علمی، سومین نشست تخصصی این شرکت با محوریت پدیده النینو است، گفت: نشستهای مشابه پیش از این در آذرماه ۱۳۹۴ و مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شده است.
وی با اشاره به پیچیدهتر شدن شرایط اقلیمی افزود: تغییرات اقلیمی، رژیم هیدرولوژیکی و رفتار رودخانهها را پیچیدهتر کرده و وقوع سیلابهای ناگهانی، تشدید بارشهای حدی، تغییر زمانبندی الگوهای بارش و افزایش عدم قطعیت در پیشبینیها، برنامهریزی منابع آب و بهرهبرداری از مخازن را به چالشی چندبعدی تبدیل کرده است.
کامگار گفت: شناخت دقیق پیامدهای النینو بر الگوهای بارش و رواناب و همچنین آثار آن بر الگوی مصرف برق، برای تضمین ایمنی سازهها، صیانت از جان و مال مردم پاییندست، تأمین و تنظیم آب و پایداری و بیشینهسازی تولید انرژی پاک برقآبی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
او افزود: این سمینار میتواند بستری برای هماندیشی و تبادل تجربه میان متخصصان حوزههای هیدرولوژی، هواشناسی، مهندسی رودخانه، مدیریت بحران و بهرهبرداری از سدها فراهم کند و امید است نتایج آن به تدوین دستورالعملها و راهنماهای عملیاتی بهروز، ارتقای دقت مدلهای پیشبینی و طراحی سناریوهای مدیریتی کارآمد منجر شود.
مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: این موضوع بهویژه برای سدهای مخزنی بزرگ کشور در حوضههای کارون، کرخه، دز، سیمره و زهره و دیگر حوضههای غربی که حساسیت بیشتری نسبت به این نوسانات اقلیمی دارند، اهمیت دارد.