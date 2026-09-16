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دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرد: اتهام رژیم سعودی به یمن، مبنی بر هدف قرار دادن مکه مکرمه بزرگترین دروغ این زمانه و یک ادعای پوچ و ساختگی است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شبکه المسیره، دفتر سیاسی انصارالله تاکیدکرد اتهام رژیم سعودی به یمن، مبنی بر هدف قرار دادن مکه مکرمه بزرگترین دروغ این زمانه و یک ادعای پوچ و ساختگی است که از پایه و اساس نادرست است. تکرار ادعاهای بی پایه و اساس عربستان نشانه ناتوانی این رژیم در متقاعد کردن افکار عمومی به توجیهات خود برای ادامه دادن به حمله به یمن و محاصره آن است. مکه مکرمه و دیگر مکانهای مقدس، مسلمانان جایگاه والایی در میان ملتهای مسلمان در صدر همه ملت یمن دارد.
دفتر سیاسی انصارالله در ادامه، تاکید کرد رژیم سعودی نمیتواند در تکریم مکه و بزرگداشت اماکن مقدس مسلمانان بر مردم یمن پیشی بگیرد. کسانی که به هتک حرمت مکه مکرمه میپردازند، همانهایی هستند که از جایگاه مقدس آن برای حملات خصمانه خود بهره برداری میکنند و با استقبال از یهودیان صهیونیست و میزبانیِ بزمهای عیاشی و فساد اخلاقی آن را آلوده میکنند. رژیم سعودی فقط زمانی یاد حرمت مکه و مقدس بودن آن میافتد که نیاز دارد احساسات مسلمانان را تحریک کند و از اماکن مقدس در جهت راستای مواضع گمراهانه و نادرست خود بهرهبرداری کند.
شبکه المسیره هم در این باره ، در خبری فوری گزارش داد: عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر خارجه انصارالله گفت : کسی که پارچه کعبه را به اپستینِ جنایتکار هدیه داد، همان کسی است که مکه و مکانهای مقدس مسلمانان را هدف قرار داده است. کسی که درهای سرزمین حرمین شریفین را به روی فساد و رویدادهای سرگرم کننده گشود و این سرزمین مقدس را با پذیرش یهودیان صهیونیست آلوده کرد، همان کسی است که مکه مکرمه و مکانهای مقدس مسلمانان را هدف قرار داده است. کسی که روابط آشکار و پنهان با رژیم جنایتکار صهیونیستی دارد، همان کسی است که مسجدالاقصای شریف، مکه مکرمه و مکانهای مقدس مسلمانان را هدف قرار داده است. مردم یمن هنگام توهین به مکانهای مقدس مسلمانان چه قرآن باشد، چه پیامبر اکرم یا مکه مکرمه یا الاقصی شریف یا دیگر مکانهای مقدس میلیونی به میدانها میآیند.