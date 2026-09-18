به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این جشنواره نشریات دانشجویی ، محمد سجاد عربیان در جمع نامزد‌های بخش‌های مقاله اقتصادی و نشریه علمی مکتوب قرار داشت و توانست نشان ویژه جشنواره را کسب کند.

چهاردهمین جشنواره تیتر با هدف شناسایی، معرفی و ارتقای سطح کیفی آثار نوشتاری دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با ارائه بیش از ۵۵ هزار اثر برگزار شد.

این رویداد فرهنگی ـ علمی از ۲۱ تا ۲۴ شهریورماه به میزبانی شهر اصفهان برگزار شد.