فرمانده یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح برخورد با سارقان موتورسوار با تمرکز بر مقابله با سرقت‌های خیابانی، به‌ویژه موبایل‌قاپی و گردنبندقاپی، در نقاط مختلف پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار اردشیر نادری گفت: در راستای ارتقای امنیت شهروندان و مقابله با سرقت‌های خیابانی، واحد‌های گشتی یگان امداد با حضور هدفمند در معابر و نقاط پرتردد، شناسایی و دستگیری سارقان موتورسوار را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: مأموران یگان امداد با بهره‌گیری از ظرفیت واحد‌های موتورسوار و گشت‌های انتظامی، به‌صورت مستمر در نقاط مختلف پایتخت حضور داشته و با سارقان حرفه‌ای و افرادی که به‌صورت موتورسوار اقدام به موبایل‌قاپی و گردنبندقاپی می‌کنند، برخورد قانونی خواهند کرد.

فرمانده یگان امداد پایتخت در ادامه به یکی از موارد اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مأموران واحد موتورسوار گردان سیدالشهدا (ع) یگان امداد در جریان گشت‌زنی هدفمند در محدوده خیابان مولوی، فردی را که در حال سرقت تلفن همراه یکی از شهروندان بود، شناسایی و در همان محل و پیش از فرار دستگیر کردند.

سردار نادری خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری برای سیر مراحل قانونی به کلانتری ۱۱۶ مولوی تحویل داده شد و اقدامات قانونی در این خصوص در حال انجام است.

وی در پایان با توصیه به شهروندان برای پیشگیری از سرقت تلفن همراه از آنان خواست در هنگام تردد در معابر شلوغ و پرتردد، از در دست گرفتن و نمایش تلفن همراه خودداری کرده و در صورت امکان، گوشی خود را در جیب داخلی لباس یا کیف بنددار و بسته نگهداری کنند.