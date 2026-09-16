ناصر عتباتی گفت: مقوله پیشگیری و بهداشت قضایی باید جدی گرفته شود. او بر شناسایی کانون‌های تولید پرونده تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دادگستری کل تهران با بیان اینکه بازرسی نقطه آغاز برای اصلاحات خواهد بود افزود: نتایج بازرسی‌ها باید بر اساس واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات عملیاتی شود.

عتباتی تصریح کرد: با آمار گرایی و آمار سازی به شدت مخالفیم اما اسناد بالادستی نیم نگاهی به مسائل کمی دارد. وی تاکید کرد: نباید دقت و صحت فدای سرعت شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر آموزش و نظارت در ابعاد مختلف، گفت: ۹۵ درصد قضاتی که وارد محاکم می‌شوند از دادسرا‌ها تامین می‌شوند که باید آموزش‌های لازم به آنان داده شوند.

عتباتی افزود: ۵۱ درصد پست‌های قضایی استان تهران متصدی دارد و ما با کمبود نیروی قضایی شدید مواجه هستیم.

وی گفت: نباید کار مضاعف برای همکار قضایی در نظر بگیریم و باید سعی کنیم پرونده‌ها به دقت سرعت و متقن رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ارتقاء آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم تاکید کرد و گفت: مردم باید به این باور برسند که پیگیری پرونده قضایی تخصص می‌خواهد و بر همین اساس باید پرونده‌ها پیگیری شود. وی افزود: صدور بسیاری از قرار‌ها به علت تخصصی نبودن پرونده هاست و این امر اجتناب ناپذیر است.

عتباتی گفت: دفاتر خدمات قضایی باید خود را با محاکم منطبق کنند نه محاکم با دفاتر و باید پرونده‌ها در دفاتر به لحاظ شکلی و ماهوی درست و مناسب تنظیم شود. به گفته او، استان تهران باید قضات با تجربه و پرتوان را حفظ کند.