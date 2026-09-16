دادستان تهران، در برنامه ملاقات مردمی با ۱۲۶ نفر از شهروندان، ضمن دیدار چهره به چهره و استماع درخواست‌های آنان، دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، دادستان تهران، به همراه جمعی از معاونان دادستانی، چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ با حضور در برنامه ملاقات مردمی، به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۱۲۶ نفر از شهروندان رسیدگی کرد.

در حاشیه این بازدید، با پیگیری دادستانی تهران و مساعدت خیرین، دو برادر که به دلیل اعسار از پرداخت بدهی خود به ترتیب ۲۳ و ۱۹ سال در زندان بودند، با پرداخت بدهی آنان به مبلغ مجموع ۲ میلیارد تومان از زندان آزاد شدند.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در زمینه سیاست‌های قوه قضائیه برای کاهش فاصله مسئولان قضایی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز‌های چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند با تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفت‌و‌گو کنند.