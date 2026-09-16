به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: این طرح با هدف پوشش حداقل ۷۰ درصدی جمعیت سگ‌های صاحب‌دار و پرسه زن، از ابتدای آبان در بیرجند اجرایی می‌شود.

احمدی افزود: در راستای مهار بیماری هاری، بیرجند به عنوان یکی از هفت شهرستان پایلوت کشور برای اجرای طرح واکسیناسیون توده‌ای انتخاب شده و احکام عوامل اجرایی آن نیز صادر شده است.

به گفته وی این طرح از ابتدای آبان با هدف پوشش حداقل ۷۰ درصدی جمعیت سگ‌های صاحب دار و پرسه زن در این شهرستان به اجرا درمی‌آید.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کنترل بیماری‌های دامی و مشترک انسان و دام در استان گفت: در دو سال اخیر هیچ کانونی از بیماری سیاه‌زخم در خراسان جنوبی گزارش نشده است، اما پایش‌ها و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ وضعیت موجود همچنان ادامه دارد.

احمدی درباره وضعیت بیماری تب برفکی نیز افزود: با اجرای برنامه‌های مراقبتی و کنترلی، تعداد کانون‌های این بیماری در استان نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته، با این حال، موقعیت جغرافیایی و مرز‌های مشترک خراسان جنوبی، همواره احتمال ورود بیماری‌ها را افزایش می‌دهد و کنترل تردد دام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین از وضعیت سفید بیماری آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در استان خبر داد و گفت: به دلیل حساسیت بالای واحد‌های تولیدی و اقدامات پیشگیرانه نیرو‌های دامپزشکی، تاکنون موردی از این بیماری در خراسان جنوبی ثبت نشده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز این دستگاه است، اظهار کرد: حدود ۷۵ درصد سبد غذایی خانوار را فرآورده‌های خام دامی تشکیل می‌دهد که بانظارت مستقیم دامپزشکی قرار دارند.

به گفته وی برنامه «تست و کشتار» برای شناسایی بیماری سل گاوی به‌طور مستمر در دامداری‌ها اجرا می‌شود و دام‌های آلوده پس از شناسایی، از چرخه مصرف خارج می‌شوند.

احمدی با اشاره به تأکید مشترک دامپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی در عرضه شیر، افزود: دامپزشکی تنها سلامت محصولاتی را تأیید می‌کند که از مراکز جمع‌آوری مجاز عبور کرده و تحت آزمایش‌های بهداشتی قرار گرفته باشند و عرضه شیر فله‌ای فاقد تأییدیه‌های لازم، مورد تأیید این دو دستگاه نیست.

وی با اشاره به فرآیند تشخیص بیماری هاری در استان گفت: در حال حاضر نمونه‌های مشکوک به هاری برای تشخیص قطعی به مرکز تشخیص در آذربایجان شرقی ارسال می‌شود.

احمدی گفت: راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه تشخیص بیماری‌های مشترک انسان و دام در شرق کشور می‌تواند سرعت شناسایی بیماری‌ها و کنترل کانون‌های آلودگی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.